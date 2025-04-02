المصري يفوز على سيمبا بثنائية في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على ضيفه سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح عبد الرحيم دغموم التسجيل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا قبل مباراة الإياب المقررة في العاصمة التنزانية دار السلام.

على الرغم من الهزيمة، أظهر سيمبا التنزاني أداءً قويًا، حيث سدد 18 كرة على مرمى المصري، منها 7 تصويبات بين العارضة والقائمين، كما كان الأكثر استحواذًا على الكرة بنسبة 59%.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة المالي بوبو تراوري حكمًا للساحة، وعاونه مواطنه موديبو ساماكي حكمًا مساعدًا أول، والبوركينابي سيدو تياما حكمًا مساعدًا ثانيًا.

تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.