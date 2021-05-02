استشاري بالصحة العالمية: اللقاحات لازالت فعالة في مواجهة سلالة كورونا الهندية

الخولي: لم يثبت وجود أي تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن



قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تحور فيروس كورونا في الهند زاد من فرص انتقال الفيروس، موضحًا أن عدد سكان الهند كبير وتشهد العديد من المناسبات الدينية والطائفية والاجتماعية تجعل الالتزام بالتباعد الجسدي صعبًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تحور سلالة كورونا في الهند يتسم بانتشار الفيروس بشكل سريع وزيادة عدد الإصابات والوفيات، منوهًا إلى أن العالم كله معرض لاستقبال تلك السلالة الجديدة.



وأكد أن لقاحات «كوفيد - 19» لازالت فعالة في مواجهة سلالة كورونا الهندية، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات؛ لتقليل انتشار المرض وبالتالي تقليل فرص التحور.



وذكر استشاري منظمة الصحة العالمية أن هناك تخوفات من تكرار حدوث تحور كورونا في دول أخرى، محذرًا من أن التحورات المقبلة قد تكون أكثر شراسة وضراوة ولا تستجيب للقاحات.



ولفت إلى أنه لم يثبت أي تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن، متابعًا: «لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والعبء الأكبر على المواطنين بالحفاظ على صحتهم وخاصة خلال موسم الأعياد وشهر رمضان».