أير تشاينا تشتري 100 طائرة طراز سي 919 الصينية

أعلنت شركة الطيران الصينية أير تشاينا، اليوم الجمعة، اعتزامها شراء 100 طائرة سي 919 إنتاج شركة كوماك الصينية، بما يمثل دفعة كبيرة لشركة صناعة الطائرات الصينية التي تحاول كسر الاحتكار الثنائي لسوق الطائرات المدنية في العالم لشركتي بوينج الأمريكية وأيرباص الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن قيمة الصفقة تصل إلى 10.8 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية للطائرات.

وقالت أير تشاينا في إفصاح رسمي اليوم، إنها ستبدأ تسلم الطائرات بدءا من العام الحالي وحتى 2031.

وكانت الشركة الموجود مقرها في بكين وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في الصين، قد طلبت في السابق عدد قليل من الطائرات طراز سي 919.

في الوقت نفسه تؤكد الصفقة رغبة الصين في تعزيز وجودها في سوق الطائرات المدنية الكبيرة والتي تقاسمتها على مدى عقود شركتا بوينج وأيرباص. ورغم أن الطائرة سي 919 التي يشبه حجمها طائرتي أيرباص أيه 320 وبوينج 737، لم تحصل على شهادة طيران خارج الصين حتى الآن، يتوقع خبراء الطيران أن تستقطع الطائرة الصينية حصة من السوق خلال العقد المقبل، خاصة وأن بوينج وأيرباص باعتا إنتاجهما من الطرازين الشهيرين لسنوات عديدة مقبلة.

وتمتلك أير تشاينا حاليا أسطولا يضم حوالي 500 طائرة منها 212 طائرة أيه 320 و127 طائرة طراز بوينج 737، بحسب بيانات موقع بلين سبوترز دوت نت لتتبع سوق الطيران في العالم.

وحققت أيرباص نجاحا كبيرا بطائرتها أيه 320 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في آسيا، مدعومة بوجود مصنع لتجميع هذه الطائرة في الصين.