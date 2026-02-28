الكويت تدين الهجوم الإيراني على أراضيها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني، وصفته بـ"الآثم"، الذي استهدف اليوم الأراضي الكويتية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ردا على هذا العدوان السافر، بما يتناسب مع حجم وشكل الاعتداء، ووفقا للقانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أكدت الوزارة أن دفاعات دولة الكويت قد تصدت بنجاح لهذا العدوان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها، مضيفة أن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية في المنطقة من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.