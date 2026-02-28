الدفاع المدني السوري يصدر تحذيرا أمنيا للمواطنين تزامنا مع التوترات الإقليمية

أصدر الدفاع المدني السوري، السبت، بيانا تحذيريا عاجلا للمواطنين، دعا فيه إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، وذلك في ظل التوترات والتطورات العسكرية الإقليمية والدولية الجارية.

ونشر الدفاع المدني في قناته على "تلجرام" مجموعة من الإجراءات، من بينها التوجه إلى داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات، والابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.

وطالب بعدم الاقتراب نهائيا من أي جسم غريب أو حطام ساقط، وإبلاغ الجهات المختصة فورا.

ودعا إلى منع التجمع أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام لتسهيل عمل فرق الطوارئ وتجنب الإصابات الثانوية، والإبلاغ الفوري عن أي حريق ينجم عن سقوط أجسام حربية.

في سياق متصل، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يسقط صاروخا إيرانيا في قرية الحيران بريف القنيطرة (جنوب)، دون وقوع إصابات".

يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان متواصل بدأته إسرائيل والولايات المتحدة، صباح السبت، ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت طهران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وعقب الهجوم، أعلنت إيران، إطلاق هجمات على جميع القواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها.