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حكومة السلفادور الجديدة تقيل قضاة والمدعي العام

علم السلفادور
علم السلفادور
د ب أ
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 8:06 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 8:06 م

أقالت حكومة السلفادور المنتخبة حديثا القضاة الدستوريين والمدعي العام في البلاد خلال جلستها الأولى في البرلمان، قائلة إنهم كانوا يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة أثناء توليهم مناصبهم.

ومع ذلك، اتهمت المعارضة خلال جلسة السبت، الرئيس نجيب أبو كيلة، بمحاولة وضع القضاء تحت سيطرة الحكومة.

وبرز حزب "نويفاس إدياس" (أفكار جديدة) الذي يتزعمه أبو كيلة كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس.

ويتمتع الحزب بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، إلى جانب حزب "جانا" المتحالف معه.

واشتبك الرئيس مؤخرا مع القضاة الدستوريين بعد أن أبطلوا العديد من مراسيمه لاحتواء الجائحة.

وتعرض أبو كيلة لانتقادات متكررة بسبب أسلوبه "الاستبدادي" في الحكم.

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