رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مستشفيات التأمين في بورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد للاطمئنان على تطبيق خطة الطوارئ لاحتفالات العيد





قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، مساء اليوم، بمرور مفاجئ على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المرور المفاجئ للدكتور أحمد السبكي، شمل تفقد أقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي أثناء احتفالات العيد على أعلى مستوى، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وأضافت، أنه شملت الجولة المفاجئة زيارة مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والاطمئنان على تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته والطعوم والأمصال بالمستشفى، طبقًا للتقارير المرفوعة لرئاسة الهيئة من غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، في ضوء تنفيذ رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وعقب المرور المفاجئ على مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتناول الاجتماع، الاطمئنان على تطبيق خطة الطوارئ أثناء احتفالات العيد، إضافة إلى التنسيق للتأمين الطبي للمنشآت السياحية بمحافظة بورسعيد، علاوة على التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل المحافظة للتأمين الطبي لاحتفالات العيد بالمحافظة.

وأثنى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تواجد الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والتزامها بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مدار الساعة، كما أثنى على التواصل الفعال بين رئاسة الهيئة والفروع في المحافظات، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة طبية كبرى منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.