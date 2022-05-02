الرئيس السيسي لأهالي الشهداء: لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في مداخلة خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك - "إن ما تناوله مسلسل (الاختيار) حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم"، مشيرا إلى أن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه.

وأوضح الرئيس السيسي أن ما عرض في المسلسل قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم.

وأضاف "كنا حريصون على ألا يحدث صدام.. لم نطغ ولم نعتد"، مشيرا إلى أنه حتى في بيان 2013 كنا حريصون على عدم الصدام، "لم نذكر فيه عزل الرئيس أو جماعة إرهابية".

ووجه الرئيس السيسي كلمته لأهالي الشهداء.. قائلا: "لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان".

وتابع: "أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالا لكذبة واحدة.. إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وطالب الرئيس السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد، قائلا "ربنا يكفينا أهل الشر".