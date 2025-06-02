أتلتيكو مدريد يعلن تمديد عقد جريزمان

وأعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، تمديد عقد مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان لمدة عام إضافي، ليبقى في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2027.

ونشر أتلتيكو مدريد بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، الإثنين، كشف من خلاله عن تمديد عقد جريزمان مع الفريق.

ويُعد جريزمان الهداف التاريخي للنادي، حيث سجل 197 هدفًا في 442 مباراة في مختلف المسابقات، خلال فترتيه مع الفريق: الأولى بين عامي 2014 و2019 والتي تُوّج خلالها بألقاب كأس السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي، والثانية منذ عودته من برشلونة في موسم 2021-2022 وحتى اليوم.

وفي الموسم المنصرم شارك جريزمان في 53 مباراة مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10 آخرين.

ومن المنتظر أن يشارك جريزمان مع أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية المقبلة التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الشهر الجاري.