قال وزير الطاقة النمساوي، ليونور جيفسلر، في بروكسل، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لفرض الاتحاد الأوروبي حظر على واردات النفط الروسية بموجب حزمة أخيرة من العقوبات قيد الدراسة.



وأضاف جيفسلر في اجتماع خاص لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، أن "النمسا مستعدة لتحمل عواقب حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في حال قررت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء ذلك".



وأوضح جيفسلر أن النمسا عملت "بصورة مكثفة لتقليل" اعتمادها على واردات الطاقة الروسية، مضيفا أن النمسا لم تقم بمعالجة أي نفط خام قادم من روسيا في شهر مارس الماضي.



وقال جيفسلر، الذي كان متشككا من قبل بشأن العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إنه من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرارات المتعلقة بالعقوبات بصورة جماعية.