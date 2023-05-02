محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات طلاب السادس الابتدائي والأول الثانوي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء 69 ألفا و201 طالب وطالبة، بالصف السادس الابتدائي، امتحان الفصل الدراسي الثاني، لمادتي اللغة العربية والخط والاملاء والعلوم، كما أدى 26 ألفا و785 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي مواد خارج المجموع "التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات"، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، كما تفقد كنترول المدرسة، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه.

كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

ونوه بالتنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكدا أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.