الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا بإخلاء منطقة «نيفيه تسيدك» في تل أبيب

أصدر الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة "نيفيه تسيدك" في تل أبيب.



وأوضح التلفزيون الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية أصدرت تحذيرا بإخلاء منطقة نيفيه تسيدك في تل أبيب ردا على تحذير الاحتلال بإخلاء المنطقة الثامنة عشرة بـ طهران".

وذكرت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وتبادلت إيران وإسرائيل القصف على عدة مواقع، في الوقت ذاته تزايدت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "استسلام غير مشروط" من جانب إيران، وهو تلميح واضح إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل الحرب ضد إيران.

وجاءت تعليقات ترامب، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل على البيت الأبيض بالتدخل عسكريا في الصراع مع إيران لإنهاء برنامجها النووي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.