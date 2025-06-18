الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم بأن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.



وقال الجيش في بيان: "سلاح الجو بدأ موجة جدديدة من الهجمات في طهران".



وذكرت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.



وأظهرت مقاطع فيديو عمليات التصدي للأهداف من طرف الدفاعات الجوية الإيرانية، وتصاعد أعمدة الدخان في بعض المناطق المفتوحة، كما تم سماع دوي انفجارات.