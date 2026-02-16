 القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يرسل وزير الخارجية بدلا منه لحضور اجتماع مجلس السلام لهذا السبب - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 4:15 م القاهرة
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يرسل وزير الخارجية بدلا منه لحضور اجتماع مجلس السلام لهذا السبب

رقية السيسي
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 2:47 م

تستعد واشنطن، يوم الخميس المقبل، لعقد أول مؤتمر لـ"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما سيغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحضور، بحسب تقرير للقناة ١٤ الإسرائيلية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن غياب نتنياهو لا يعود إلى نقص في التقدير لترامب، بل إلى اعتبارات سياسية ودبلوماسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في الظهور على منصة واحدة إلى جانب قادة وصفهم بأنهم يتخذون مواقف معادية لإسرائيل أو يقيمون علاقات مع حركة حماس، على حد تعبيرها.

ومن المتوقع خلال الحدث الإعلان عن حشد مبلغ ضخم قدره خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، يسعى نتنياهو إلى النأي بنفسه عن أي مشاركة أو منح شرعية لهذه الخطوة، على حد تعبير القناة الإسرائيلية.

وأكدت القناة الـ ١٤ الإسرائيلية أن ذلك لا يشير إلى أزمة في العلاقات بين نتنياهو وترامب، التي لا تزال ودية، بل إن نتنياهو عرض خلال لقائهما الأسبوع الماضي في البيت الأبيض القيود السياسية والدبلوماسية التي يواجهها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه في النهاية جرى التوصل إلى صيغة تسوية: ستشارك إسرائيل في الحدث، لكن من دون حضور نتنياهو، وسيمثلها وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي سيتوجه غدا إلى واشنطن ويعود إلى إسرائيل فور انتهاء المؤتمر.

