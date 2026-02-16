غادرت من معبر رفح البري دفعة جديدة من الفلسطينيين نحو قطاع غزة، اليوم الاثنين، فيما جرى إدخال أفواج جديدة من شاحنات المساعدات نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم إدخال الدفعة العاشرة من الأفراد الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية نحو قطاع غزة، فيما يتم العمل على تجهيز استقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكشف المصدر أنه تم إدخال أفواج جديدة من شاحنات المساعدات من بوابة جانبية عند معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وشملت المساعدات الدقيق ومواد غذائية وأدوية وتجهيزات طبية وخيام ومواد بترولية متنوعة، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشهد معبر رفح البري بشمال سيناء عبور 811 فردا في الاتجاهين منذ إعادة فتحه أمام الأفراد يوم 2 فبراير الجاري وحتى أمس الأحد، حيث غادر الأراضي المصرية 356 فردا إلى قطاع غزة ممن أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

وتم استقبال 455 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية، مع المرافقين لهم، وتم تحويلهم للعلاج في المستشفيات المصرية بشمال سيناء وخارجها بواسطة سيارات الإسعاف، وتحديد أماكن الاستراحات للمرافقين.

وأفاد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغت 25 ألفا و300 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 455 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1024 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 405 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنا من الغاز، و60 ألفا و345 طنا سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.