صحة غزة: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وأوضحت الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بلغ 603 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 1618، إضافة إلى 726 حالة انتشال.

وحسب الإحصائية التراكمية الصادرة عن الوزارة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و63 شخصا، في حين بلغ عدد المصابين 171 ألفا و726.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت يسود فيه هدوء نسبي منذ إعلان وقف إطلاق النار، رغم استمرار تسجيل قتلى بشكل متقطع، وسط تحذيرات متكررة من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، في ظل نقص الإمدادات الطبية وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى بعض المناطق المتضررة.