مرتضى منصور يكشف أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه، أسباب اعتذار الفريق الأبيض عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق، اعتذاره عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، والتي كان من المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال منصور في تصريحات عبر فيديو بثه عبر حسابه الشخصي: «مجلس الإدارة قرر بإجماع الآراء في اجتماعه يوم الأحد، الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر، وأعتذر ولست منسحبا».

وأضاف: «قرار مجلس الإدارة جاء بسبب اتحاد الكرة الذي فشل في كل البطولات التي شارك بها، والعناد الدائم ضد نادي الزمالك في جميع القضايا التي خضنها في الفترة الأخيرة».

وأوضح: «العناد مع مسؤولي اتحاد الكرة ليس بسبب قضية كهربا فقط، ولكن منذ أزمة قيد اللاعبين في يناير الماضي، والتي جاءت في أهم وقت بالموسم».

وتابع: «كيف تكون لجنة الانضباط باطلة، والأهلي تقدم بشكوى إليها ضدي، ولاعبه كهربا أمتثل للتحقيق أمامها مرتين».

وأتم: «بعثة الزمالك كانت ستسافر إلى الإمارات، لو كان هناك قرار من لجنة التظلمات بإيقاف كهربا».