 العواصف تودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في جنوب البرازيل - بوابة الشروق
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العواصف تودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في جنوب البرازيل

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 10:52 ص

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وفُقد 20 آخرون، بعدما ضربت فيضانات قوية ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل.

وناشد الحاكم إدواردو ليتي الحكومة الاتحادية، تقديم المساعدة، وطالب المواطنين باللجوء إلى أماكن آمنة.

وكتب عبر منصة " إكس": أناشد سكان ريو جراندي دو سول المتواجدين في المناطق الأكثر تضررا: اعثروا على أماكن آمنة. نحن نواجه صعوبة في إنقاذ الأشخاص لأن هطول المطر لا يتوقف وهذا يمنع الطائرات من التحليق.

وكان ما لا يقل عن 42 شخصا قد لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في سبتمبر الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع، بأن الجيش يقوم بمهام إنقاذ باستخدام خمس مروحيات.

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