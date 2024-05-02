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استقرت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 42 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 42 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 42 الف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 41 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 45.1 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 42 ألف جنيه للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل نحو 2020 جنيها.

ثبت سعر طن أسمنت النصر ليسجل نحو 1990 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل نحو 1945 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 2010 جنيهات.

وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2015 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2140 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2015 جنيها.