القيادة المركزية الأمريكية: تعاملنا مع ناقلة نفط أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها لميناء إيراني

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها العاملة في خليج عُمان فرضت إجراءات الحصار البحري بتعطيل ناقلة نفط إيرانية فارغة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني.

وكتبت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «رصدت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ناقلة النفط حسناء أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني في خليج عُمان».

وأضافت أن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات وأبلغت السفينة الإيرانية بانتهاكها للحصار المفروض عليها.

وتابعت: «بعدما لم يمتثل طاقم حسناء للتحذيرات المتكررة، عطلت القوات الأمريكية دفة الناقلة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم تابع لطائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأمريكية، انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN 72). ولم تعد حسناء متجهة إلى إيران».

واستكملت: «لا يزال الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها ساريًا بالكامل. تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية العمل بحرص ومهنية لضمان الامتثال».