وزير خارجية أرمينيا: نجري مع تركيا حوارا ممتازا

قال وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، إن بلاده وتركيا تجريان "حوارا ممتازا"، وإن ثمة فرص عديدة متاحة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأربعاء، خلال منتدى "حوار يريفان 2026" الذي عُقد في العاصمة الأرمينية.

وأضاف ميرزويان، أن تركيا وأرمينيا أبدتا اهتماما وإرادة فيما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود بينهما.

وأكد أن الحوار بين البلدين وصل إلى "مستوى كاف يمكن أن يحقق نتائج إيجابية".

والخميس الماضي، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، توقيع مذكرة تفاهم مع أرمينيا بشأن ترميم مشترك لجسر "آني" على الحدود بين البلدين، خلال مباحثاته مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.​​​​​​​

ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمر منذ العام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان، لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.