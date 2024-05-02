أفاد مسؤول أممي، بوجود مادة خطرة قد تصعّب عملية إزالة الأنقاض والركام في غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع.

وقال خبير إزالة المتفجرات في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) تشارلز بيرش: «غزة يوجد بها أنقاض أكثر من أوكرانيا، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن طول خط الجبهة الأوكراني يبلغ 600 ميل (965 كيلومتر) وغزة 25 ميلا (40 كيلومتر)»، كما نقلت شبكة الحرة.

وأضاف أن هناك أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها في غزة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشار إلى وجود ذخائر وقنابل غير منفجرة بين الركام بالإضافة إلى مادة الأسبستوس الخطرة، مما قد يعيق عمليات إزالة الأنقاض ويصعّب هذه المهمة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتعرض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للأسبستوس في أماكن عملهم حاليا.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 107 آلاف شخص يقضون نحبهم كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة الأسبستوس نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم.

ويطلق مصطلح «الأسبستوس» على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيا ولها فائدة تجارية نظرا لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.

وتُستخدم مادة الأسبستوس لأغراض العزل داخل المباني وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، والعبوات الطبية، فضلا عن استخدامها في قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات وحشياتها ومنصاتها، وفقا للمنظمة.