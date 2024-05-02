«MBC مصر» تحصد جائزة أفضل قناة في رمضان في استطلاع لإعلام القاهرة

حصدت قناة "MBC مصر"، جائزة أفضل محطة تليفزيونية في رمضان 2024 من خلال أحدث استطلاع رأى للجمهور، أجرته كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتسلم درع التكريم محمد عبد المتعال المدير العام لـ (إم بي سي مصر) وشمال إفريقيا، بحضور كبار أساتذة وخبراء الإعلام الذين أشادوا بما تقدمه المحطة من محتوى إعلامي يناسب الأسرة والمجتمع.

كما حصدت بعض المسلسلات التي عرضت على شاشة القناة في رمضان الماضي على جوائز ضمن استطلاع الرأي الذي أجرته الكلية، حيث حصل الفنانان حمادة هلال وهشام ماجد على جائزتي أفضل ممثل درامي وأفضل ممثل كوميديٍ عن مسلسليْ "المداح" الجزءٌ الرابعِ و"أشغال شقة"، كما حصلت الفنانة مي عمر على لقب أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "نعمة الافوكاتو" وكذلك الفنانة أسماء جلال عن مسلسل "أشغال شقة".

وكانت كليةُ الإعلامِ بجامعة القاهرة احتفلت بإعلانِ نتائجِ استطلاعِ رأيٍ حول تقييمِ الجمهورِ المصري لدراما رمضان 2024، بالتطبيقِ على عينةٍ بلغ حجمُها 1100 مفردة تراوحت أعمارّهم ما بين 18- 60 عاما، أعدته الدكتورة سحر مصطفى والدكتورة شيرين سلامة طبقا لأحدث الطرق العلمية فى إجراء البحوث لاستطلاعات الرأى.