سياسي ألماني يدعو أوروبا لاستعادة دورها النشط في حل النزاعات الدولية

قال السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والخبير في الشئون الخارجية، أرمين لاشت، إن تحقيق سلام محتمل في حرب أوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى بعد المحادثات التي جرت أمس الاثنين في برلين.

وقال لاشيت في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الثلاثاء: "ما إذا كان ذلك سينجح، سيتضح الآن"، مؤكدا ضرورة عودة الأوروبيين إلى دور نشط عبر الأفكار التي طُرحت في برلين.

وأوضح لاشيت أن ما يمكن انتقاده في موقف الأوروبيين هو أنهم لم يقدموا في الماضي أي خطة بأنفسهم، بل كانوا ينتظرون دائما مقترحات الولايات المتحدة، وقال: "ثم كانوا يردون، ويحاولون منع الأسوأ"، مشيرا إلى زيارة رؤساء حكومات أوروبيين لواشنطن عقب قمة ألاسكا بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الوضع الآن مختلف.

وتحدث لاشيت عن مشكلة أساسية لدى الأوروبيين، قائلا: "نعتمد على أن الولايات المتحدة تتحدث الآن مع روسيا بشأن المقترحات الأوروبية. لكن أوروبا نفسها لا تتحدث"، مضيفا أن القنوات الدبلوماسية شبه معدومة، واصفا ذلك بأنه "ليس وضعا جيدا"، مشيرا إلى أنه سيكون من الأفضل لو كانت لدى أوروبا مصادر معلومات خاصة بها.

وانتقد لاشيت غياب الدور الأوروبي في أزمات أخرى، مثل الإفراج عن أكثر من 130 معتقلا سياسيا في بيلاروس بضغط من الولايات المتحدة، وقال متسائلا: "لماذا لم يكن لدينا نحن مبعوثون خاصون؟ لماذا لم نضغط نحن من أجل الإفراج عن معتقلين سياسيين؟"، موضحا أن إدارة بروكسل تكتفي بإصدار بيانات، لكنها لا تنخرط في العمل الدبلوماسي الفعلي.

وأضاف لاشيت أن الأمر نفسه ينطبق على الصراع في الشرق الأوسط، حيث كانت أوروبا "خارج اللعبة تماما" وتعتمد على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الوضع كان مختلفا تماما في تسعينيات القرن الماضي، وقال: "السيادة الأوروبية تعني أن نعود دبلوماسيا إلى نشاط أكبر في مناطق عديدة من العالم".

وأشاد لاشيت بالمستشار فريدريش ميرتس، قائلا إن ظهور ألمانيا الآن كدولة مضيفة تشعر بأنها تجمع الدول الأوروبية الكبيرة والصغيرة وتتصرف بهذا الشكل أمام الولايات المتحدة، هو إنجاز يُحسب للمستشار.