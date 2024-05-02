أوباميانج يقود هجوم مارسيليا أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

أعلن جان لويس جاسييه، المدير الفني لنادي مارسيليا الفرنسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي، في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

مارسيليا تأهل لهذا الدور بعد التفوق على بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، فيما تأهل أتالانتا بالفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1، في مجموع المباراتين.

ويدخل مارسيليا مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: باو لوبيز.

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا، ليوناردو باليردي ومايكل موريللو.

خط الوسط: جوناثان كلوس، جوردان فيرتو، جيفري كوندوجبيا وأمين حارث.

الهجوم: إسماعيلا سار، بيير-إيميريك أوباميانج ولويس هنريكي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: جايل لافونت، سيمون نجاباندوتنبو، روبن بلانكو، كوينتين ميرلين، ياكيني سعيد، ريماني داو، عمران سوجلو، خواكين كوريا، عز الدين أوناحي، فارس مومبانيه، إليمان نداي وكيلياني عبدالله.