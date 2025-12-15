مسئولون أمريكيون: روسيا منفتحة على فكرة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق لإنهاء الحرب

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الاثنين، إن روسيا أعربت عن انفتاحها على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق سلام محتمل يهدف إلى إنهاء حربها على أوكرانيا.

وأضاف المسئولون أن هناك الآن توافقا في الآراء حول نحو 90% من خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة.

وأوضح المسئولون أن المفاوضات المكثفة التي جرت بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، وأسفرت عن إحراز تقدم في تقليص الخلافات بشأن الضمانات الأمنية التي تقول كييف إنه يجب توفيرها لأوكرانيا، بالإضافة إلى القضية الخلافية المتعلقة بمطالبة موسكو لأوكرانيا بالتنازل عن أراض في دونباس شرقي البلاد.

ومن المتوقع أن يجتمع كوشنر وويتكوف، مساء اليوم الاثنين، على مأدبة عشاء مع قادة أوكرانيين وبريطانيين وألمان وفرنسيين لمواصلة المحادثات.

ويعتزم ترامب، الذي تلقى إحاطتين حول محادثات برلين، للمشاركة في العشاء عبر الاتصال الهاتفي من واشنطن.

وبحسب المسئولين الأمريكيين، من المرجح أن يعقد المفاوضون وغيرهم من المشاركين في محادثات السلام اجتماعا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في ميامي أو في مكان آخر داخل الولايات المتحدة لمواصلة جهودهم.

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن الإدارة الأمريكية تعتزم عرض اتفاق الضمانات الأمنية على مجلس الشيوخ للموافقة عليه، دون تحديد ما إذا كان سيصادق عليه كمعاهدة، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وقال المسئولون الأمريكيون، الذين أطلعوا الصحفيين على فحوى الاجتماعات بعد لقاء ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي ومسئولين أوروبيين آخرين في برلين على مدى اليومين الماضيين، إن مثل هذا العرض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعد تنازلا كبيرا من جانب موسكو، غير أن روسيا كانت قد أعلنت سابقا أنها لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسئولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن من البيت الأبيض للتصريح علنا، أن الولايات المتحدة وافقت أيضا على تقديم ضمانات أمنية غير محددة لكييف ضمن الاتفاق، لكنهم أكدوا أن هذا العرض لن يبقى مطروحا "إلى الأبد".