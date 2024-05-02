بريطانيا: الأميرة تشارلوت تحتفل بعيد ميلادها التاسع اليوم

تحتفل الأميرة تشارلوت في بريطانيا، بعيد ميلادها التاسع، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم ، بأنه من المتوقع أن يقوم أمير وأميرة ويلز بنشر صورة جديدة لابنتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالا بهذه المناسبة، وذلك تماما مثلما فعلا في عيد ميلاد ابنهما الاصغر، الأمير لويس، الأسبوع الماضي.

ويأتي يوم عيد ميلاد تشارلوت، بينما تخضع والدتها كيت للعلاج من مرض السرطان، حيث تبتعد عن المشاركة في أداء واجباتها الرسمية منذ بداية العام.

جدير بالذكر أن تشارلوت، الثالثة في ترتيب ولاية العرش، تذهب إلى مدرسة "لامبروك" الخاصة المختلطة والتي تقع بالقرب من أسكوت في بيركشاير، وتحب الرقص، ولا سيما الباليه ورقص النقر بالأقدام.