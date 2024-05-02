بدء المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي في مدينة دهب

قال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي، بهدف جعل المنطقة واجهة سياحية متكاملة. وأشار إلى أن الممشى السياحي يعتبر ملتقى للسياح من مختلف أنحاء العالم الذين يزورون المدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريحه اليوم، أن المرحلة الأولى شملت تطوير الممشى على طول 2 كيلومتر، ومن المقرر في المرحلة الثانية زيادة عرض الممشى لاستيعاب عدد أكبر من الزوار، مع مراعاة الهوية البصرية للمدينة والالتزام بالمعايير التي تضيف لمسة جمالية جديدة للمنطقة وتجعلها عامل جذب للسياح.

وأكد أن المدينة تشهد تطورًا في البنية التحتية، حيث يتضمن ذلك تحسين ورفع كفاءة إنارة الطريق بمدخل المدينة، وتوسيعها لتصبح بطول 6 كيلومترات من كلا الاتجاهين، بعرض يبلغ 9 أمتار لكل اتجاه.

وأضاف أنه يتم إنشاء دار للمناسبات في منطقة وادي مجيرح على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى زراعة 200 شجرة مثمرة وتطوير كافة الميادين، ودراسة تطوير منطقة اللايت هاوس وإنشاء ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة.