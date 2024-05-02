محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء لإحلال وتجديد عدد من المساجد.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء وضع مخطط لإحلال وتجديد مسجد المنشية في مدينة طور، مع تقاسم تكلفة الأعمال بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأوضح المحافظ أن مسجد المنشية يعد المسجد الرئيسي في المدينة، وسيتم تصميمه وفقًا لأحدث التصاميم المعمارية، ليصبح رمزًا إسلاميًا في المنطقة، وأشار إلى أن مساحة المسجد الكلية تبلغ 2100 متر مربع، وسيقام على مساحة 1600 متر مربع، بينما سيتبقى الباقي للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء.

وأكد أن وزارة الأوقاف تقوم بتطوير مسجد "المروة" القديم في طور، بالإضافة إلى مسجد "شهداء المسلمين" في أبوزنيمة، ضمن خطتها لتطوير المساجد في المحافظة.

وأشاد وزير الأوقاف بنجاح مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، وأعلن عن انطلاق المرحلة الثانية للمسابقة في 25 يوليو المقبل، مع تنظيم برنامج سياحي للمشاركين في المسابقة يشمل زيارة جبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية أخرى.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، والشيخ إسماعيل الراوي، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، والدكتور أسامة فخري الجندي، والشيخ السيد غيط.