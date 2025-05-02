ماركو روزه يقترب من قيادة الأهلي

خطت إدارة النادي الأهلي خطوة متقدمة نحو التعاقد مع المدرب الألماني ماركو روزه، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي تمت إقالته عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء لـ«الشروق» أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في المفاوضات مع روزه، وسط اتصالات مكثفة تُجريها الإدارة مع ممثلي المدرب لإقناعه بمشروع النادي وخططه المستقبلية.

ويسعى الأهلي إلى التوصل لاتفاق مالي مع المدرب الألماني، في ظل مطالبه بالحصول على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو، إلى جانب إصراره على الاستعانة بجهاز فني معاون أجنبي بالكامل، يتضمن عددًا من محللي الأداء.

كما يشترط روزه توقيع عقد لمدة موسم واحد فقط، يتضمن بندًا يسمح له بفسخ التعاقد في ظروف معينة، في وقت تتمسك فيه إدارة الأهلي بعقد يمتد لموسمين، حفاظًا على الاستقرار الفني للفريق.