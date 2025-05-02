جوميز: لم نضمن البقاء وأمامنا معارك مهمة

اعترف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، أن فريقه لم يحسم بقاءه في دوري روشن وما زال في دائرة خطر الهبوط إلى دوري« يلو»، وذلك عقب فوزه 3-1 على الشباب ضمن الجولة الـ30 من المسابقة، الخميس.

وقال المدرب برتغالي في مؤتمر صحافي عقب المباراة:" لم نضمن البقاء رغم فوزنا على الشباب الليلة، وهي ثلاث نقاط مهمة لتحقيق هدفنا، ولدينا معارك مهمة في المباريات المتبقية".

وعن تغلبه على الشباب، أوضح جوميز:" الشباب فريق كبير ويملك عناصر مميزة، كنت أعلم أنه يغير أسلوبه حسب المباريات، وتمكنا من الحد من خطورته".

واصل:" سنحت لنا فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف".

وعن سبب بقائه في مقاعد الاحتياط وتولي مساعده التوجيه، قال جوميز:" كنت أحلل فريق الشباب مع المساعدين أثناء سير المباراة".