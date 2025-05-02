 جوميز: لم نضمن البقاء وأمامنا معارك مهمة - بوابة الشروق
الجمعة 2 مايو 2025 10:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

جوميز: لم نضمن البقاء وأمامنا معارك مهمة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 9:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 9:54 ص

اعترف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، أن فريقه لم يحسم بقاءه في دوري روشن وما زال في دائرة خطر الهبوط إلى دوري« يلو»، وذلك عقب فوزه 3-1 على الشباب ضمن الجولة الـ30 من المسابقة، الخميس.

وقال المدرب برتغالي في مؤتمر صحافي عقب المباراة:" لم نضمن البقاء رغم فوزنا على الشباب الليلة، وهي ثلاث نقاط مهمة لتحقيق هدفنا، ولدينا معارك مهمة في المباريات المتبقية".

وعن تغلبه على الشباب، أوضح جوميز:" الشباب فريق كبير ويملك عناصر مميزة، كنت أعلم أنه يغير أسلوبه حسب المباريات، وتمكنا من الحد من خطورته".

واصل:" سنحت لنا فرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف".

وعن سبب بقائه في مقاعد الاحتياط وتولي مساعده التوجيه، قال جوميز:" كنت أحلل فريق الشباب مع المساعدين أثناء سير المباراة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك