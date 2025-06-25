 أوقع 7 قتلى.. مشاهد لكمين للقسام استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين في خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوقع 7 قتلى.. مشاهد لكمين للقسام استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين في خان يونس

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 8:49 م

بثت قناة الجزيرة، مشاهد لتفجير كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقُتل 7 جنود إسرائيليين، أمس الثلاثاء، بانفجار قنبلة مثبتة في ناقلتهم المدرعة جنوب غزة، حسبما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

 

وكان الجنود في منطقة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، عندما أصيبت ناقلتهم المدرعة بالانفجار واشتعلت فيها النيران.

 

وفي حادث منفصل أمس الثلاثاء، أصيبت قوات إسرائيلية بقذيفة صاروخية، في حادثة أدت إلى إصابة جنديين دون تسجيل قتلى وفق بيان لجيش الاحتلال.

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