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بثت قناة الجزيرة، مشاهد لتفجير كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

مشاهد حصرية حصلت عليها #الجزيرة للكمين المركب الذي نفذته كتائب القسام واستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين جنوب مدينة خان يونس، واعترف الاحتلال بعده بمقتل 7 جنود بينهم ضابط حرقا بداخلهما#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/z41Bg0HVtg — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

وقُتل 7 جنود إسرائيليين، أمس الثلاثاء، بانفجار قنبلة مثبتة في ناقلتهم المدرعة جنوب غزة، حسبما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

وكان الجنود في منطقة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، عندما أصيبت ناقلتهم المدرعة بالانفجار واشتعلت فيها النيران.

وفي حادث منفصل أمس الثلاثاء، أصيبت قوات إسرائيلية بقذيفة صاروخية، في حادثة أدت إلى إصابة جنديين دون تسجيل قتلى وفق بيان لجيش الاحتلال.