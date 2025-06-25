إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد (زيزو) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد الأهلي وأحمد مصطفى السيد (زيزو) بتعاقدهما معا خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.

أشار بيان رسمي لاتحاد الكرة "جاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن".

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في 2 يونيو الحالي عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

وانتقل زيزو إلى صفوف الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة كلاعب حر، ووقع عقدا مع الأهلي مدته 4 مواسم.