ماذا قال ترامب عن المفاوضات مع إيران وتجدد الحرب مع إسرائيل؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده ستستأنف المفاوضات مع إيران، الأسبوع المقبل، وقد توقع اتفاقاً يتضمن التخلي عن البرنامج النووي، مشدداً على أن إسرائيل وإيران منهكتان، لكن الصراع بينهما قد يتجدد.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي في لاهاي التي تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): "تعاملت مع الطرفين، وكلاهما متعب، ومنهك... هل يمكن أن يبدأ الصراع مرةً أخرى؟ أعتقد نعم، يوماً ما يمكن حدوث ذلك، بل ربما يبدأ قريباً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر أن الجانبين "راضيين بالعودة إلى بلديهما، والخروج من المواجهة"، مشيراً إلى أن "إيران تتمتع بميزة كبيرة، لكنني لا أعتقد أنهم سيعودون للبرنامج النووي".

- المفاوضات مع إيران

وأضاف: "سنتحدث مع إيران الأسبوع المقبل، وربما نوقع اتفاقاً، لا أعلم. وبالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك ضروري"، موضحاً أن إدارته ستطالب بنفس الالتزامات التي طالبت بها قبل بدء إسرائيل حربها على إيران في 13 يونيو الجاري.

وذكر أن الولايات المتحدة "لا تريد وجود برنامج نووي، لكننا دمرنا النووي. بعبارة أخرى، لقد تم تدميره. قلت إيران لن تمتلك نووياً. حسناً، لقد دُمر تماماً، ولذلك لا أشعر بحماس كبير تجاه الأمر. إذا حصلنا على وثيقة، فلن يكون ذلك سيئاً. سنجتمع معهم".

وأشار ترامب إلى أنه سأل وزير خارجيته ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، أثناء صعودهما إلى المنصة إذا كان يريد صياغة اتفاق، مضيفاً أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها دفع الإيرانيين لتوقيع مثل هذه الوثيقة.

من جهته، قال روبيو للصحفيين، إن "إبرام هذا الاتفاق يعتمد على مدى استعداد إيران للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، وليس عبر وسطاء".

- الضربات الأمريكية على إيران

وتحدث ترامب عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان التي ضربتها الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة دقيقة وواسعة النطاق على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية".

واعتبر أن هذه الهجمات "الكبيرة مهدت الطريق نحو السلام، عبر اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار" مع إسرائيل، بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران قد أخفت اليورانيوم المخصب في مكان غير معلوم، أجاب ترامب: "لا، بل على العكس تماماً، نعتقد أننا هاجمناهم بقوة كبيرة وبسرعة، ولم يتمكنوا من نقلها. ولو كنت تعرف فعلاً تلك المادة، لعلمت أن عملية نقلها صعبة جداً وخطيرة جداً.. كما أنها في الحقيقة ثقيلة جداً".

وقرأ ترامب رسالة صادرة عن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، حيث نصت على أن "الضربة الأمريكية المدمرة على منشأة فوردو دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع، وجعلت مكان التخصيب غير صالح للعمل تماماً".

وأضاف: "نحن نعتمد على معلوماتنا الاستخبارية، ولا نعتمد على الاستخبارات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي جمعناها بعد الضربات تؤكد تدمير الموقع بالكامل".

- استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وخلص تقييم استخباراتي أمريكي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، أخرت برنامج طهران النووي لأشهر "ولم تدمره"، فيما اعتبر البيت الأبيض، أن هذا التقييم الأولي "خاطئ تماماً"، مشيراً إلى تصنيفه على أنه "سري للغاية".

- النفط الإيراني

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "إيران ستحتاج إلى أموال النفط لإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية"، مشيراً إلى أنه "لا يعارض شراء الصين لنفط إيران".

وقال ترامب رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سماح الصين بشراء النفط الإيراني يعني نهاية حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها إدارته على إيران: "أنظر، لقد خاضوا حرباً. الحرب دارت، وقد قاتلوا بشجاعة. أنا لا أستسلم".

وتابع: "هم يعملون في قطاع النفط. أعني، بإمكاني إيقافهم إن شئت. لا أريد فعل ذلك. سيحتاجون إلى المال لإعادة بناء هذا البلد. نريد أن نرى ذلك يحدث"، مؤكداً أنه ليس من أهداف إدارته السيطرة على النفط.