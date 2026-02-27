 بريطانيا.. حزب الخضر يفوز بانتخابات فرعية في ضربة لرئيس الوزراء ستارمر - بوابة الشروق
الجمعة 27 فبراير 2026 8:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا.. حزب الخضر يفوز بانتخابات فرعية في ضربة لرئيس الوزراء ستارمر

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 7:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 7:58 ص

 فاز حزب الخضر في بريطانيا في انتخابات خاصة على مقعد في البرلمان، في ضربة موجهة لرئيس الوزراء المنتمي لحزب العمال كير ستارمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك