طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فإن البحر المتوسط سيكون معتدلاً، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما سيكون البحر الأحمر معتدلاً أيضًا، مع نفس ارتفاع الأمواج.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، بالإضافة إلى عودة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على عدد من المناطق.