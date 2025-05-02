كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن الفنانين الذين اعتبرتهم فتيان أحلامها في مراحل مختلفة من عمرها، بالإضافة إلى دور «برنسه» في مسلسل حكيم باشا الذي عُرض في رمضان الماضي.

وأعربت خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر «ON E» عن إعجابها الشديد بالفنان الراحل رشدي أباظة، موضحة أنها تمنت أن تراه عن قرب، قائلة: «كان نفسي ألمحه بس مش أمثل معه».

وأضافت أن فتى أحلامها إلى جانب الفنان رشدي أباظة، كان كذلك الفنان كاظم الساهر، قائلة: «بحب كاظم الساهر أوي، وكان زمان في ليالي التلفزيون الناس بترمي عليه دباديب، كان نفسي أروح أرمي عليه دبدوب».

وأشارت إلى أن «مدرسة الحب» الأغنية المفضلة لديها بين أغانيه، لافتة في الوقت ذاته أنها مرت بفترة إعجاب بالفنان هاني شاكر كذلك، خاصة مع أغانيه مثل «يا ريتني» و «هو أنت لسه بتسألي» و«عيد ميلاد جرحي أنا»، مضيفة: «كان فتى أحلامي فترة من الفترات لكن بعدها كبرت خلاص».

وتطرقت إلى دورها في مسلسل «حكيم باشا»، مشيرة إلى أن الشخصية «شر مطلق»، لكن الكاتب مهد للدور منذ الحلقة الأولى وأضاف له حسا كوميديا لتمرير أفعالها الشريرة تدريجيا للجمهور، مضيفة: «أفعالها كانت ممكن تقفل الجمهور تمامًا لو جرعة الشر ظهرت من الأول». وكشفت عن ردود الفعل التي تلقتها بسبب الدور بعد مشهد «الحنش»، قائلة: «فيه ناس قالت لي أنا بدعي عليكي في العشر الأواخر من رمضان».