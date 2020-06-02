مسئولون بالبنتاجون لـ سي إن إن: كتيبة شرطة عسكرية في طريقها للانتشار في واشنطن

أفادت فضائية «CNN» الأمريكية بأن ثلاثة من مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا لـCNN، إن كتيبة شرطة عسكرية عاملة، تتألف من حوالي 200 إلى 250 من العسكريين، في طريقها الآن إلى الانتشار في واشنطن، ويمكن أن تكون في العاصمة في وقت قريب الليلة.