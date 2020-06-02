مسئولون بالبنتاجون لـ سي إن إن: كتيبة شرطة عسكرية في طريقها للانتشار في واشنطن

أفادت فضائية «CNN» الأمريكية بأن ثلاثة من مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا لـCNN، إن كتيبة شرطة عسكرية عاملة، تتألف من حوالي 200 إلى 250 من العسكريين، في طريقها الآن إلى الانتشار في واشنطن، ويمكن أن تكون في العاصمة في وقت قريب الليلة.
وأضافت أنه «من المتوقع أن توفر هذه القوات الأمن في واشنطن، لكنها لا تؤدي مهام تنفيذ القانون، مثل اعتقال واحتجاز المتظاهرين أو مثيري الشغب».
وأوضحت أن «اثنين من مسؤولي الدفاع إن كتيبة الشرطة العسكرية ستأتي من وحدة في فورنت براغ في ولاية كارولينا الشمالية».
وتابعت الفضائية أنه «بسبب الوضع الفريد للعاصمة واشنطن، لا يتطلب النشر من الحكومة المحلية أن تأذن بالنشر الذي يمكن أن يقوم به المسؤولون الفيدراليون».
وأشارت إلى أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يستشهد بـ«قانون الانتفاضة»، وهو غير مطلوب، لأن القوات لن تقوم بإجراءات إنفاذ القانون».
ولفتت إلى أن «البنتاغون لم يرد بشكل فوري على طلب CNN التعليق».
وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع احتجاجات فجَرها مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا)، على يد شرطي في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.