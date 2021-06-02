مدبولي: قررنا الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ اليوم قرارًا في غاية الأهمية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر اليوم الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات للتصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن الدولة تقول للمواطن من خلال هذا القرار بأنها تثق به، وبناءً على ذلك سوف تبدأ في اتخاذ إجراءات عملية التصالح.

وأوضح أنه طبقًا لقانون التصالح سيقوم المواطن بسداد أقساط المستحقات، ثم إعطاءه نموذج 10 وهو التقنين النهائي، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي فترة سداد الأقساط، تشكيل لجان عشوائية لمتابعة الحالات الموجودة على الأرض، والتعامل معها في حالة وجود أي إخلال بما تم الاتفاق عليه.