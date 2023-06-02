وزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يبحثون الدعم الدائم لأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه، اليوم /الخميس/، مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم الدعم بشكل دائم لأوكرانيا.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن اجتمع اليوم بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوسلو.

وتابع البيان أن الوزراء ناقشوا الدعم الدائم لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.

وأشار بلينكن إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها، لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

كما أكد الوزير قلق الولايات المتحدة بشأن التصعيد النووي الإيراني.