لبنان: توقيف مطلوبين اثنين متورطين في قضية خطف مواطن سعودي

أعلنت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مطلوبين اثنين متورطين في قضية خطف المواطن السعودي مشاري تركي المطيري.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن مجموعة خاصة من مديرية المخابرات تمكنت من توقيف المطلوب (ج.ج) في منطقة البقاع، موضحة أنه "هو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دوراً أساسياً فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانياً".

وأضاف البيان "تزامنا مع التوقيف السابق، نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة الدبية - الشوف (جبل لبنان) ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع".

وبوشر التحقيق مع الموقوفين الاثنين بإشراف القضاء المختص "وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".

وكان المواطن السعودي مشاري تركي المطيري قد خطف بتاريخ 28 مايو الماضي، في بيروت، وتمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحريره في 30 من نفس الشهر، بعد عملية نوعية نفّذتها على الحدود اللبنانية السورية، وتم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.