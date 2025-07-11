علقت الإعلامية منى الشاذلي، على أزمة حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت جدلًا بسبب عرض لوحات فنية لنفسها وتبين لاحقًا أنها لفنانين آخرين.

وقالت خلال برنامجها «معكم» عبر شاشة «on»، إنّ مهنة الصحافة والإعلام وصناعة المحتوى تعتمد على مصادر التي تتسم بأن لها أنواعًا، بينها المصدر المسئول وهو المصدر الرسمي الذي يدلي بتصريح ما وليس من دور الإعلامي التحقيق فيما قال قبل عرضه لكن أن يتم العرض وفقًا لما قيل.

وأضافت أنه بعد عرض تصريح المسئول يمكن التعليق عليه أو الاعتراض عليه، لكن يجب أن يكون عرضها دقيقًا، مشيرة إلى أن هناك مصدرًا آخر هو شخص غير مشهور أو مسئول، لكن لديه شيء مهم يُقال.

ولفتت إلى أن المسئولية في هذا الإطار تكون على المؤسسة الصحفية والإعلامية للتحقق من الأمر من بدايته لنهايته، بدءًا من هوية الشخص وعمله وعلاقته بالموضوع المثار لحين عرض القصة.

وضربت مثالًا بأنه حال تصريح شخص ما بحصوله على جائزة ما يتم التحقق منها بهوية الجائزة وحجمها وما إذا كانت حقيقية من عدمه.

ونوهت بأن الحالة الثالثة في المصادر هو المصدر الذي يكون شخصية عامة ومعروفة مثل الحالة التي أثارت جدلًا مؤخرًا (حلقتها مع الإعلامية مها الصغير)، موضحة أن الشخصية العامة عندما تتحدث في جوانب شخصية فلا يكون التدقيق فيها مسبقًا إلا إذا كانت فيها مغالطات تاريخية أو مخالفات نصوص دينية لكن فيما عدا ذلك تكون القصة على مسئوليته.

وضربت مثالًا بالقول بشخص سياسي يقول خلال حوار صحفي إن هوايته كتابة الشعر وقدم نماذج من أشعاره، وفي هذه الحالة لا يكون البحث عن المعلومة مسبقًا باعتبار أن الشخصية العامة عندما تكذب يكون للأمر حدود.

وأوضحت أن الوسيلة الإعلامية إذا تبين لها أن هناك شيئًا غير صحيح في ما ذكر فإن التوضيح يكون خطوة لاحقة وهذه تكون مسئولية الوسيلة الإعلامية.

وتابعت: «عندما تستضيف وسيلة إعلامية ممثلًا يقول إنه يحب النحت وقدم صورًا للمنحوتات فليس دور الوسيلة الإعلامية في ذلك الوقت التحقق مما إذا كانت المنحوتات تخصه من عدمه لأن الشخصية العامة لها حد أدنى من المصداقية».

واستكملت: «المسئولية اللاحقة تكون إذا قال أحد إن التمثال المعروض ملكي فواجب المؤسسة الإعلامية أنه عندما يتبين لها كذب الفنان أن تنشر أو توضح أن التمثال يخص الشخص الحقيقي.. وهذا ينطبق نصًا على حالتنا (في إشارة إلى حلقتها مع مها الصغير)».

وأثير جدل كبير في الفترة الماضية، بعد مقابلة مها الصغير مع منى الشاذلي وعرضها لوحة فنية، ظهرت بعدها فنانة دنماركية لتعلن أن اللوحة ملك لها، قبل أن تعتذر الصغير عن الواقعة.