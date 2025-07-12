ذكرت السلطات الكولومبية، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، أنها ألقت القبض على من يُزعم أنه زعيم مافيا ندرانجيتا الإيطالية في أمريكا اللاتينية، والمتهم بالإشراف على شحنات الكوكايين وإدارة طرق اتجار غير شرعية إلى أوروبا.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به بأنه يدعى جوزيبي باليرمو، المعروف أيضا باسم "بيبي"، وهو إيطالي مطلوب، بموجب إشعار أحمر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي طالبت بإلقاء القبض عليه في 196 دولة.

كما تم إلقاء القبض عليه في الشارع في مدينة بوجوتا، عاصمة كولومبيا، خلال عملية منسقة بين السلطات الكولومبية والإيطالية والبريطانية، بالإضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، حسب تقرير رسمي.

ويُعتقد أن باليرمو جزء من "واحدة من أكثر الخلايا تماسكا" في مافيا ندرانجيتا، طبقا لما ذكره كارلوس فرناندو تريانا، رئيس الشرطة الكولومبية في رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

يشار إلى أن مافيا ندرانجيتا وهي واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية وأكثرها سرية في إيطاليا، وسعت نفوذها في الخارج وهي متهمة على نطاق واسع باستيراد كوكايين إلى أوروبا.