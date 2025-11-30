صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب تتجاوز 70 ألفا منذ 2023 رغم الهدنة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 تجاوزت 70 ألف شخص.



وقالت الوزارة في بيان إن عدد الشهداء ارتفع إلى 70,100، موضحة أن الحصيلة تشمل 299 جثة تمت إضافتها بعد استكمال إجراءات التوثيق من الجهات المختصة.

وأضافت الوزارة أن 354 فلسطينيا استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بضغط أمريكي، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن خرق الهدنة.

وأشارت إلى أن جثتين وصلتا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، إحداهما انتشلت من تحت الأنقاض، ما يعكس استمرار الوضع الإنساني الحرج رغم سريان الهدنة.

وما يزال القطاع يعيش أزمة إنسانية عميقة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وتضرر واسع للبنية التحتية والمرافق الصحية.



وتعود جذور الحرب إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى مقتل 1,221 شخصا وفق الأرقام الإسرائيلية، إضافة إلى خطف 251 شخصا إلى داخل غزة. ومع بدء الهدنة الأخيرة، كان المسلحون يحتجزون 20 رهينة على قيد الحياة و28 جثة لرهائن.

ومنذ ذلك الحين أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء وأعادت رفات 26 من القتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن ألفي معتقل فلسطيني وأعادت جثامين مئات الفلسطينيين.