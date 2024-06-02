زيلينسكي يتهم الصين بتقويض قمة أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكين، بالعمل مع موسكو لتقويض مؤتمر القمة الذي تستضيفه سويسرا بشأن خطة السلام في أوكرانيا في منتصف يونيو الجاري، في إشارة إلى تزايد الإحباط من تعزيز الصين للعلاقات مع روسيا.

وقال زيلينسكي، للصحفيين، على هامش منتدى حوار شانجريلا في سنغافورة، إن روسيا تفعل "كل شيء" لعرقلة القمة باستخدام النفوذ الصيني ودبلوماسييها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد: "نريد أن تعرف آسيا ما يجري في أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى دعم الدول الآسيوية. هناك حاجة ماسة لذلك".

ولم ترد الصين على الفور على تعليقات زيلينسكي.

وحث زيلينسكي قادة آسيا على المشاركة في مؤتمر القمة في سويسرا، مشيرا إلى أن تحديد مسار لإنهاء الحرب الروسية سوف يساعد في التخفيف من تداعيات الاضطرابات العالمية.

وقال زيلينسكي، إنه بالمشاركة في القمة التي تستضيفها سويسرا، سوف يشارك قادة آسيا في الدفاع العالمي وسوف يتحدوا ضد الحرب.

ومن المقرر أن تتناول القمة الأسلحة النووية والأمن الغذائي والإفراج عن أسرى الحرب.

وأضاف زيلينسكي "بعد قمة السلام، عندما تتفق الأغلبية العالمية على التفاهم المشترك والخطوات، سوف تعرض الأطراف المعنية هذه الأمور على روسيا بهدف التوصل لنتيجة مماثلة لمبادرة الحبوب".