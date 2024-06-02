تدريبات خاصة لثلاثي حراس الزمالك استعداداً لسيراميكا

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في تدريبات الحراس كل من محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخاصة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز