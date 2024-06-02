أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن شكره واحترامه لفرق الإنقاذ والمتطوعين في مناطق الفيضانات.

ونعى المستشار الألماني أحد رجال الإطفاء حيث كتب السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على منصة إكس اليوم الأحد إن "وفاة رجل إطفاء في بفافنهوفن أثرت فيّ بشدة. أفكاري مع عائلته وزملائه".

يذكر أن رجل الإطفاء لقي حتفه الليلة الماضية أثناء مشاركته في أعمال الإنقاذ في دائرة بفافنهوفن الواقعة على نهر إيلم في منطقة بافاريا العليا جنوب ألمانيا.

وكان مئات الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعدما فاضت الأنهار والجداول في تلك المنطقة وفي العديد من المناطق الأخرى، خاصة في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج في جنوب ألمانيا بعد أيام من الأمطار المستمرة.

ويشارك مئات الأشخاص في تلك المناطق في تقديم المساعدة.