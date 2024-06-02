جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مكتب وزارة الدفاع شرق تل أبيب

ألقى جندي إسرائيلي، اليوم الأحد، قنبلة دخان على مكتب وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرق تل أبيب، الأمر الذي أدى إلى دوي انفجار في موقف السيارات التابع للمنشأة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، قائلة إن الشرطة ألقت القبض على جندي الاحتياط البالغ من العمر 48 عامًا.

وأشارت إلى أن الجندي المعاق ارتكب «حوادث عنف خطيرة» ضد موظفي قسم إعادة التأهيل، كما هدد الموظفين والمديرين بالقتل.

من جانبها، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في حادث إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع.