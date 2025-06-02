تفقدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، مخيمات الحج السياحي بمشعر منى، للاطمئنان على جاهزية المخيمات واستعداداتها لاستقبال الحجاج، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع السياحي.

وكشفت الجولة عن استيعاب المخيمات لعدد كبير من الحجاج، حيث بلغ عددهم:

نحو 22 ألف حاج في مخيمات الحج الاقتصادي.

قرابة 7.5 آلاف حاج في مخيمات الحج البري.

وما يزيد عن 11 ألف حاج في فئة الخمس نجوم والـVIP.



خدمات فندقية في صعيد منى

وشهدت مخيمات فئة الخمس نجوم مستوى غير مسبوق من الرفاهية، يضاهي الفنادق الكبرى، حيث تم توفير مطاعم فاخرة تقدم وجبات مصرية وعربية متنوعة، إلى جانب حمامات عالية الجودة، وجلسات خارجية مكيفة مزوّدة برشاشات مياه لتخفيف حرارة الجو على الحجاج خاصة في يوم عرفة.

كما تم ولأول مرة تخصيص كارت ذكي لكل حاج، يحتوي على بياناته ورقم السرير، لتسهيل الوصول إلى مكان الإقامة دون عناء، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في منظومة التنظيم والتيسير على الحجاج.

مشاركة قيادات القطاع السياحي

رافق رئيسة الإدارة المركزية خلال الجولة عدد من قيادات القطاع السياحي، من بينهم:

ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج السياحي.

أحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

يسري سعودي، عضو مجلس إدارة الغرفة.

سيد خاطر، مدير السياحة الدينية.

حسام البدوي، مدير النقل السياحي.

إيهاب البيومي، مدير عام التفتيش.

إضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.



وأكد الحضور خلال الجولة أن مخيمات الحج السياحي هذا العام تشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمة، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم طوال فترة المناسك.