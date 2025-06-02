المحكمة العليا الأمريكية ترفض نظر طعن في الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية بولاية ماريلاند

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، النظر في الوقت الحالي في طعن بشأن الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية والبنادق شبه الآلية التي تحظى بشعبية بين مالكي الأسلحة والتي تم استخدامها أيضا في العديد من حوادث إطلاق النار بشكل جماعي.

ورفض قضاة المحكمة نظر قضية ضد قانون أصدرته ولاية ماريلاند بعد إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في كونتيكت عام 2021 والذي أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة أشخاص بالغين. وكان مطلق النار مسلحا ببندقية من طراز "ايه ار-15"، وهي من الأسلحة النارية التي يشار إليها عادة على أنها سلاح هجومي.

وأشار ثلاثة من القضاة المحافظين بشكل علني إلى أنهم كانوا يفضلون نظر القضية، وقال رابع انه متشكك في دستورية مثل هذا الحظر، ما يشير إلى أن المحكمة قد تنظر هذه القضية مرة أخرى قريبا.